Крупный пожар в центре Ростова 16 марта 2021: горят магазины, эвакуированы 70 человек. ЧП произошло в одном из торговых помещений двухэтажного здания, которое находится на улице 37-я линия, 93.

- На пульт дежурного сообщение поступило в 13:06. На место незамедлительно выехали спасатели, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - Огонь вспыхнул на площади 70 квадратны метров. На борьбу с ним привлечены 45 человек и 13 единиц техники. Уже в 13:48 ранг пожара повышен до номера 2. Площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.

После этого количество людей, задействованных в ликвидации огня увеличилось. Так, от РСЧС работает 67 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек 17 техники.

На момент написания публикации при пожаре в двухэтажном магазине в Пролетарском районе Ростова никто не пострадал