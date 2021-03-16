Таганрог может стать туристическим центром региона

В Таганроге есть, чем удивить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопросами развития Таганрога как туристического центра будет заниматься рабочая группа, в состав которой вошли представители областного правительства, сотрудники администраций Неклиновского района и Таганрога, а также представители туристических компаний.

- Председателем рабочей группы назначен Александр Скрябин, который в данный момент является заместителем губернатора, - сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

Василий Голубев отметил, что основным приоритетом рабочей группы будет сохранение уникальной культурно-исторической среды Таганрога.

Напомним, что Таганрог – один из старейших городов страны, он основан в 1698 году Петром I. На территории города сохранилось множество архитектурных сооружений, памятников и культурных мест федерального значения. Этот город - родина великого писателя Антона Чехова.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.