Только сетка, бикини и загар: экс-солистка «ВИА Гры» показала идеальное тело

Татьяна Котова всегда в отличной форме. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Модель из Ростовской области, обладательница титула «Мисс Россия», бывшая участница группы «ВИА Гра», яркая блондинка Татьяна Котова сейчас нежится под ярким солнышком на берегу Индийского океана.

Девушка не говорит, с кем она туда поехала, но явно – не одна. Об этом свидетельствуют хотя бы фотографии завтраков на две персоны.

Татьяна Котова продолжает вести свой блог в «Инстаграме» даже на отдыхе. Девушка выкладывает яркие фото в купальнике, получая взамен множество комплиментов от фолловеров.

Накануне обладательница титула «Мисс Россия» вновь разместила свой снимок. На фото Татьяна запечатлена в черном маленьком купальнике, сверху которого накинута такого же цвета сетка.

- А что? Надеть бредень на купальник - отличная идея. Не правда ли? Кому что к ужину поймать? – так игриво подписала снимок Татьяна.

Пост собрал сотник лайков и комментариев. Подписчики единогласно сошлись во мнении, что Татьяна выглядит просто прекрасно.

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