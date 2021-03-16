Только сетка, бикини и загар: экс-солистка «ВИА Гры» показала идеальное тело

Татьяна Котова всегда в отличной форме. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Модель из Ростовской области, обладательница титула «Мисс Россия», бывшая участница группы «ВИА Гра», яркая блондинка Татьяна Котова сейчас нежится под ярким солнышком на берегу Индийского океана.
Девушка не говорит, с кем она туда поехала, но явно – не одна. Об этом свидетельствуют хотя бы фотографии завтраков на две персоны.
Татьяна Котова продолжает вести свой блог в «Инстаграме» даже на отдыхе. Девушка выкладывает яркие фото в купальнике, получая взамен множество комплиментов от фолловеров.
Накануне обладательница титула «Мисс Россия» вновь разместила свой снимок. На фото Татьяна запечатлена в черном маленьком купальнике, сверху которого накинута такого же цвета сетка.
- А что? Надеть бредень на купальник - отличная идея. Не правда ли? Кому что к ужину поймать? – так игриво подписала снимок Татьяна.
Пост собрал сотник лайков и комментариев. Подписчики единогласно сошлись во мнении, что Татьяна выглядит просто прекрасно.
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