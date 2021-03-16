Бывший вратарь-рекордсмен ФК «Ростов» будет выступать в составе команды Латвии

Молодой вратарь из ФК «Ростов» Денис Попов. Фото: Instsgram Дениса Попова

17-летний экс-голкипер ФК «Ростов» Денис Попов, покинувший клуб в декабре минувшего года, будет играть в футбол за границей. С вратарем подписал контракт латвийский клуб «Валмиер». Об этом юный футболист сообщил в своем профиле в Instagram.

- Новая страница моей жизни, - написал Денис Попов в соцсетях под снимков в форме футбольной команды.

В составе этой команды выступают уже четыре игрока из России.

Вратарю Денису Попову придется защищать ворота от атак соперников латвийского клуба «Валмиер» в матчах различного уровня.

Голкипера заметили после матча ФК «Ростов» - «Сочи», который прошел летом прошлого года. По итогам этой игры Денис Попов вошел в историю российского футбола, как первый голкипер, который совершил 15 сейвов, что стало рекордом Российской Премьер-лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До свидания склад, привет, ноготочки!»: бывший кладовщик зарабатывает на маникюре по 100 тысяч в месяц

26-летний ростовчанин научился прибыльному делу у жены (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.