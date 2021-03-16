Дончанин пойдет под суд за взятку в 20 тысяч рублей полицейскому

Полицейский сообщил о взятке коллегам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Красносулинского района Ростовской области осудят за дачу взятки сотруднику правоохранительных органов. 37-летний мужчина хотел вернуть изъятый у него автомобиль с грузом, а также сделать так, чтобы полицейские прекратили проведение проверки.

Во время расследования выяснилось, что в конце минувшего года подозреваемый мужчина передал оперуполномоченному в служебном кабинете двадцать тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В случае, если вина дончанина будет доказана, то ему грозит крупный штраф или лишение свободы.

Ранее под суд в донской столице отправили судебного пристава, который получил от одного из местных предпринимателей крупную взятку в размере полмиллиона рублей за незаконную услугу.

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