Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 марта 2021: проезд парализован на нескольких улицах

Загруженность дорог оценивают на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 марта 2021 — рассказываем о ситуации на дорогах к этому часу. Транспортные заторы образовались в нескольких районах города.

Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», движение затруднено в Октябрьском районе. Проехать трудно на проспекте Королева перед улицей Вавилова. Вавилова же стоит в пробке от улицы Особенной до площади 2-й Пятилетки. Небольшой затор зарегистрирован и на Таганрогской улице в сторону улицы Вавилова.

После Площади 2-й Пятилетки пробка образовалась на улице Немировича –Данченко. Осложнен проезд в районе Площади Народного ополчения. Заторы на улице Стадионной и проспекте Ленина.

На проспекте Михаила Нагибина затор растянулся от пересечения с Нансена до улицы Текучева. Транспорт стоит на проспекте Буденновском от Комсомольского сквера до Береговой улицы.