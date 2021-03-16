Снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону с 5 апреля 2021 года: что еще разрешат

За весь период пандемии на Дону заболели больше 77 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередное снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону с 5 апреля 2021 года обсудили во время заседания Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Одним из спикеров мероприятия была министр культуры региона Анна Дмитриева. Она предложила увеличить допустимую загрузку концертных залов до 75-80 процентов.

При этом Анна Анатольевна утверждает, что все необходимые меры безопасности будут предпиняты. Кроме того, министр сообщила, что в скоро времени будут разрешены гастроли по Ростовской области творческих коллективов.

Окончательное же решение донской губернатор Василий Голубев примет пятого апреля.

Известно, что в настоящее время коэффициент распространения инфекции - ниже нормы. За весь период пандемии на Дону заболели больше 77 тысяч человек, а выздоровели - 68 564 жителя региона.

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