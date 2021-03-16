Два отделения ростовской больницы № 6 вернулись к доковидному режиму работы

Медики начнут принимать пациентов в прежнем режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи ростовской городской больницы №6 возобновили плановый прием пациентов в неврологическом и терапевтическом отделениях. Во время пандемии коронавируса здесь были развернуты палаты для пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

- Общее число пациентов с коронавирусом снизилось, что позволило значительно сократить коечный фонд провизорных и ковидных госпиталей, - сообщили в медучреждении.

Сейчас медики возвращаются к доковидному профилю работы. Они смогут принять людей, которые были вынуждены на время отложить лечение из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.

Известно, что перед госпитализацией пациенты сдадут обязательный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Без документа о прохождении исследования на COVID-19 людей принимать не будут.

Ранее плановый прием пациентов возобновила Ростовская областная больница.

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