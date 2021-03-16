В донской столице сгорела иномарка

В Ростове сгорела иномарка. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону на одной из улиц сгорела иномарка.

Инцидент произошел в понедельник, 15 марта, около трех часов ночи в Железнодорожном районе на улице 1-я Володарского. Загорелся автомобиль Opel Astra, очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Локализовать огонь удалось в 02:59, а полностью он был потушен уже через минуту. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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