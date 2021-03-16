Ростовский парк лишится 166 деревьев

В Ростове в парке спилят деревья. Фото: администрация Ростова

В одном из городских парков в Ростове будут спилены 166 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По результатам обследования получена разрешительная документация на снос и обрезку аварийных зеленых насаждений, - говорится в тексте сообщения.

Обследование деревьев было проведено инженером-дендрологом Управления благоустройства Первомайского района и главным специалистом комитета по охране окружающей среды при мэрии.

По итогу проведенных обследований было решено спилить 166 аварийных деревьев, еще на 91-м будет проведена омолаживающая обрезка, а на 20 - санитарная.

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