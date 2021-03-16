Следователи попросили помощи в поисках пропавшего дончанина

В Ростовской области следователи разыскивают пропавшего в прошлом году мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области следователи подключились к поискам пропавшего в прошлом году мужчины.

40-летний Сергей Яковлевич Бабенков ушел из дома в поселке Новые Постройки Зерноградского района 29 ноября 2020 года. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг", но их поиски тоже пока успехом не увенчались. Теперь к ним подключились и следователи.

По словам родных, рост мужчины около 160-174 сантиметров. Телосложение у него худощавое, он обладает смуглой кожей, карими глазами, звонким голосом и ясной речью. Кроме того, мужчина разговаривает очень быстро. Размер ноги его от 42 до 43. На момент исчезновения он был одет в черный пуховик, черную вязанную шапку с красными полосами, камуфляжные коричневые брюки и черные утепленные галоши. Никаких документов при себе не имел.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении просим сообщить в Зерноградский межрайонный следственный отдел по телефону (факсу) 8-863-59-4-15-34, а также по тел. 89281000671, на эл.почту zer@61.sledcom.ru или по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 16 (4-этаж), - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пропал 40-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи.

Больше недели о нем нет никаких вестей.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.