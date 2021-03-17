Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 марта: парализовано движение в нескольких районах. "Комсомольская правда" рассказывает, какие участки водителям лучше объезжать прямо сейчас.

Пр данным "Яндекс.Карты", пробки сковали Октябрьский район. Проехать тяжело на улице Вавилова - от проспекта Королева до Шеболдаева. Пробка продолжается и на Шеболдаева - до проспекта Ленина. Перед Вавилова заторы на Дачной и Таганрогской улицах.

Транспортный затор на улице Доватора начинается от улицы Мадояна. Водители стоят в пробке до Курской улицы.

Сложная ситуация и в Железнодорожном районе. Здесь пробка на проспекте Стачки - от Международной улицы до проспекта Сиверса.

Проспект Михаила Нагибина стоит в пробке от картала Автосборочного до проспекта Ленина.

Как сообщает Яндекс.Карты, загруженность дорог в городе оценивается на шесть баллов.