Ростовчане потребовали снести незаконный рынок на Сержантова

Ростовчане потребовали снести нелегальный рынок. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице вновь появились ларьки на улице Сержантова. Местные жители считают их незаконными и требуют снести регулярно появляющийся в этом месте рынок. Обсуждение по этому поводу началось в одном из городских пабликов в соцсети.

Ростовчане утверждают, что ранее незаконные торговые точки находились в непосредственной близости от участка полиции и здания районной администрации. Сейчас торговцы расположились прямо на пешеходной зоне, что стало крайней точкой терпения местных жителей. По их словам, новые ларьки установливают в этом месте по несколько штук в день.

«Нам устанавливают незаконныи рынок, сеи час обращаемся во все инстанции. До этого работал рынок, но его закрыли, он был признан незаконным», «Да по всему городу такое происходит. Одни ларьки сносят, другие на этом же месте появляются», «Была аллея, а станет помойка», - высказали свое мнение в сети горожане.

Но нашлись и те, кто поддержал идею появления рынка в этом месте.

«Я вот все не пойму, чем он им там мешает? Люди на рынке громко кричат? Если переживаете по поводу грязи и мусора, то он везде сейчас», - вступилась за торговцев горожанка.

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