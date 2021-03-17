Арбитр Кирилл Левников рассудит матч «Ротор» - «Ростов» 17 марта

Кирилл Левников рассудит матч ФК «Ростов» против команды из Волгограда. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура чемпионата России «Ротор» - «Ростов». Желто-синие сыграют на выезде на стадионе «Волгоград-Арена». Тысячи фанатов будут следить за ходом встречи.

- Главным арбитром этого футбольного матча назначен 37-летний Кирилл Левников. Ассистентами судьи станут Илья Елеференко и Дмитрий Чельцов. Резервным судьей матча назначен Сергей Куликов. Инспектором матча стал Гаряфий Жафяров., - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Сейчас желто-синие занимают девятое место в рейтинг РПЛ. Они уступают по очкам питерскому «Зениту», московским клубам «Спартак», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо», а также «Сочи», «Рубину» и «Краснодару». От лидера рейтинга донскую команду отделяют 11 очков. Выбраться в лидеры во время оставшихся матчей этого сезона «Ростову» будет сложно.

В ФК «Ростов» недавно появилась женская футбольная команда.

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