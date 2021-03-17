В Ростове бесследно исчез 48-летний мужчина

Родственники пропавшего переживают за его жизнь. Фото: "ЛизаАлерт Юг".

В донской столице волонтеры разыскивают 48-летнего Андрея Юрьевича Веселкина, который исчез 2 марта. С тех пор ростовчанин не выходит на связь с родственниками и друзьями.

- Пропавший мужчина может находиться в любом городе и районе Ростовской области, - отметили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт Юг".

Близкие люди Андрея Веселкина не находят себе места уже более двух недель. Он не отвечает на звонки и сообщения, которые ему регулярно поступают на мобильный телефон.

Рост пропавшего составляет 175-180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы на голове русые с залысинами, глаза серого цвета.

В последний раз мужчину видели в теплой темно-зеленой куртке, черных брюках, темных ботинках, а также кепке. С собой у ростовчанина были документы на свое имя.

Сейчас на Дону также ведутся поиски молодого сельчанина.

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