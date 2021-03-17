Бывший муж обокрал жительницу Волгодонска

Злоумышленник сдал в ломбард компьютер бывшей жены
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полицейские раскрыли кражу из квартиры 37-летней жительницы Волгодонска. Как выяснилось, женщина пострадала от действий бывшего супруга. В ее отсутствие дончанин украл дорогую технику.
- В отделение обратилась женщина с заявлением о краже ноутбука, стоимостью 53 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Во время проверки выяснилось, что ключи от квартиры были у ее бывшего мужа, который был ранее судим за аналогичное преступление.
Оказалось, что чужое имущество мужчина успел сдать в ломбард. Компьютер изъяли и вернули законной владелице.
После этого в отношении подозреваемого в краже было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.
Похожая история произошла с ростовчанкой. У женщины украли старинную икону и компьютерный монитор.
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