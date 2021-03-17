Врачи выявили коронавирус еще у 241 жителя Ростовской области

Ковид у жителей 46 городов и районов Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77466 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки инфекцию выявили еще 241 жителя донского региона.

- Сейчас лечение в стационарах получают 1 660 пациентов. Врачи приняли решение о подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких 152 человек, из которых в тяжелом состоянии – 31 пациент, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Медики нашли ковид у жителей 46 городов и районов Ростовской области. Согласно статистике, чаще всего опасный вирус находят у жителей донской столицы. Только за прошлые сутки в Ростове заболели 95 человек. Всего по одному новому зараженному врачи обнаружили в Миллеровском, Орловском, Зимовниковском, Советском, Милютинском, Усть-Донецком, Ремонтненском и Матвеево-Курганском районах.

Ранее стало известно о том, что британский штамм коронавируса обнаружили у двух жителей Ростовской области.

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