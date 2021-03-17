В Батайске проектируют новый водопровод

Фото: Администрация Батайска

Проектировщики приступили к подготовке необходимой документации на строительство новых сетей водоснабжения в западной части города Батайска. В итоге будут спроектированы шестьдесят восемь километров сетей водоснабжения, которые обеспечат качественной питьевой водой около сорока тысяч жителей. К водопроводу подключат территории жилой застройки, в числе которых участки, предназначенные для многодетных семей.

Первый этап проекта включает проектирование двенадцатикилометровой кольцевой сети, второй этап предполагает проектирование новых сетей водоснабжения протяженностью порядка шестидесяти километров.

Муниципальный контракт на проектирование новой водопроводной сети был заключен в конце минувшего года. В настоящее время уже завершены инженерно-гидрометеорологические исследования, ведутся геологические и археологические работы, а также готовится историко-культурная экспертиза. Проект строительства водопровода будет предоставлен к концу 2021 года.

- Реализация объекта запланирована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода», - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.