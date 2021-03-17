В Ростовскую область привезут еще около 23 тысяч доз вакцины от коронавируса

Донские медики продолжают вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территорию донского региона вскоре доставят крупную партию вакцин препарата «Спутник V», разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи. Об этом стало известно в ходе заседания опершатаба.

- Ждем поступления еще 23 тысяч доз вакцины от коронавируса на этой неделе, - сказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

По его словам, препарат должны привезти в ближайшие выходные.

На Дону прививки против коронавируса сделали уже больше ста тысяч человек, из которых полностью завершили вакцинацию почти 61 тысяча человек. Медики использовали более 90 процентов поступивших препаратов для вакцинации людей, проживающих в разных районах Ростовской области.

Сейчас сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо заранее записаться и ждать своей очереди. У дончан также есть возможность пройти вакцинацию в одном из мобильных пунктов. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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