В Калмыкии начальник центра адаптации осужденных может сесть в тюрьму из-за рогатого скота

Животных он продал, а деньги оставил себе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальника центра адаптации осужденных колонии-поселения в Республике Калмыкия обвинили в краже имущества колонии. Инцидент произошел еще несколько лет назад.

— В октябре 2018 года подозреваемый велел осужденным забить и разделать тушу, а потом продал ее и присвоил 28 тысяч рублей, — уточняют в Следственном комитете Республики.

Еще один случай произошел в декабре 2020-го, когда он продал казенный скот и получил 650 тысяч рублей.

В итоге, начальника задержали и возбудили уголовное дело. Теперь его ждет суд. Согласно законодательству, ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 10 тысяч рублей.

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