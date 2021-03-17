Дорожники приступили к строительству нового участка Северного обхода Ростова-на-Дону

Специалисты выполняют работы на участке. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области возобновили строительство Северного обхода. На время работы были прекращены из-за переноса инженерных сетей. Дорожники приступили к третьему этапу работ на трассе. Автомагистраль пройдет в обход Чалтырь. Протяженность участка составляет 12,75 километра. Об этом сообщили в правительстве донского региона в среду, 17 марта.

- Окончание строительства северного обхода будет синхронизировано со вводом в эксплуатацию транспортной развязки на девятом километре магистрали А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог», - говорит начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса Александр Сухоносов. - Эти объекты являются одними из важнейших элементов транспортного кольца вокруг Ростова.

Карты проведения работ. Фото: правительство Ростовской области

Сейчас подрядчик приступил к очистке строительной площадки и завозу песчаного грунта для обустройства будущей дороги.

После сдачи проекта жизнь автомобилистов изменится к лучшему. Водители смогут сэкономить время поездки по маршруту и выехать на нужный участок дороги гораздо быстрее. Ожидается, что работы завершатся в декабре 2022 года.

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