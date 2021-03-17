Ростовская АЭС: программа по сбору макулатуры позволила сохранить 1500 деревьев

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС провели сбор макулатуры и картона. Это мероприятие на атомной станции проводится ежемесячно.

За три года реализации на Ростовской АЭС программы по сбору бумаги и картона отправлено на переработку 90 тонн макулатуры. Это позволило сохранить 1500 деревьев, а такого количества сырья достаточно для производства 900 тысяч тетрадей. Кроме того, сэкономлено почти 21 тысяча кубометров воды и 135 тысяч киловатт часов электроэнергии необходимых для выработки такого количества бумаги.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Ростовская АЭС активно участвует в национальных проектах по обращению с отходами. Помимо макулатуры на станции действует программа по сбору и дальнейшей утилизации химических источников тока. В прошлом году было собрано и отправлено на переработку свыше 800 килограммов батареек и аккумуляторов, - рассказала Ольга Горская.