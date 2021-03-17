В Ростове-на-Дону студентка, мечтавшая о модной вещи, потеряла 80 тысяч рублей

Девушка лишилась крупной суммы из-за интернет-мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студентка медицинского университета, расположенного в донской столице, стала жертвой интернет- мошенничества. Об этом корреспондентку «Комсомольской правды – Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, девушка приехала из Симферополя в Ростов, чтобы здесь получить образование. В начале весеннего сезона второкурсница решила обновить гардероб.

На одном из сайтов она нашла модную бредовую куртку. Вещь стоила 78 тысяч рублей. Она так понравилась девушке, что та перевела всю сумму на указанный на сайте счет. Но в назначенное время вещь 19-летняя студентка так и не получила. Ростовчанка стала писать в службу поддержки сайта, но ее слова оставались без ответа. Тогда студентка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Девушка сразу же написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если оперативники найдут злоумышленника, а суд признает его вину, то он может сесть на восемь лет в тюрьму.

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