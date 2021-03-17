В аварии на трассе в Ростовской области пострадали пять человек

Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростовской области около на 30-м километре трассы «Новошахтинск-Гуково» произошла авария. На дороге около восьми утра 17 марта столкнулись автомобили «ВАЗ 21 150» и Opel Astra. Во время столкновения автомобилей пострадали пять человек.

- По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля, двигаясь по обледеневшей дороге, не смог выбрать безопасную скорость для движения и вылетел на полосу встречного движения транспорта. Там машина столкнулась с иномаркой Opel Astra, - рассказывают в региональном УГИБДД по Ростовской области. – В аварии пострадали водители автомобилей и три пассажира.

Сейчас сотрудники Управления ГИБДД проводят проверку по факту произошедшей аварии. Специалистам ведомства предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Из-за погодных условий этим утром движением было парализовано в разных районах Ростова.

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