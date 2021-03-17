Ростовская область оказалась в лидерах по долгам по зарплатам

Донские работодатели часто задерживают зарплату сотрудникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дончане ждут от работодателей выплаты более 185 миллионов рублей. Долги по зарплате в Ростовской области оказались на втором месте в рейтинге среди всех регионов России. Абсолютным лидером по долгам стала Кемеровская область, где руководители задолжали людям 237 миллионов рублей. Такие данные приводит Росстат.

Так, среди субъектов Южного федерального округа донской регион занимает первое место. Общая сумма задолженности составляет почти половину от общего числа. В соседнем Краснодаре работодатели не доплатили людям чуть более 69 миллионов рублей.

Согласно статистике, чаще всего руководители задерживают людям деньги из-за отсутствия необходимых сумм на счетах компании. Как правило, деньги работникам задерживают в сферах обрабатывающей промышленности и строительства.

Ранее ростовский бизнесмен накопил миллионный долг по зарплате.

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