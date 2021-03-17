Ростовские власти ищут подрядчика для приема иностранных гостей

В Ростове ищут подрядчика для встреч и работы с именитыми иностранными гостями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице местные власти занялись поиском подрядчика, который будет заниматься организацией приема иностранных гостей. Свои обязанности он должен будет выполнять уже в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Будущему победителю тендера предстоит оказывать услуги по приему зарубежных представителей, которые будут принимать участие в тех или иных мероприятиях, проводимых в городе в течение будущего года. На эти нужды планируется выделить 4,3 миллиона рублей.

Согласно документации, компания, победившая в аукционе должна будет предоставлять транспортное, гостиничное и экскурсионное обслуживание, организовывать питание зарубежных гостей и предоставлять им залы и вспомогательные помещения, эксплуатацию компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования. Контракт будет заключен до 30 декабря 2021 года.

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