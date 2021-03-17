Ростовские власти подали апелляцию на строительство второй очереди аквапарка H2O

В Ростове власти снова высказались против строительства второй очереди аквапарка H2O Фото: "КП" Архив

В донской столице Департамент архитектуры и градостроительства подал апелляцию на решение по делу аквапарка H2O. Об этом сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда.

В октябре минувшего года городские власти отменили выданное еще в апреле разрешение на то, чтобы начать строительство второй очереди аквапарка H2O. Тогда чиновники объяснили свое решение тем, что проект не соответствует предписанным нормам.

Затем, в феврале был удовлетворен иск сразу трех компаний, ООО «Водно-оздоровительный комплекс «Горизонт», ООО «Горизонт-Энерго» и ООО «Омега». Компании тогда потребовали требовали отменить запрет на строительство второй очереди, который был вынесен департаментом.

Тогда суд принял сторону владельцев аквапарка, но городские власти оказались с этим не согласны и подали апелляцию.

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Разрешение на строительство дано до 2023 года.

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