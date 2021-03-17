В соборе Новочеркасска установят QR-коды для туристов

В Новочеркасском храме разместят QR-коды для туристов Фото: "КП" Архив

В главном Новочеркасском соборе прошло собрание, на котором вынесли на обсуждение вопрос о проведении экскурсий для приезжих. Свое мнение по этому поводу высказали такие представители епархии, как протоиерей Георгий Сморкалов, Ольга Шевченко, Ольга Жемейнова, а также иеромонах Гавриил.

В ходе беседы было принято решение об установке цифровых меток, по которым туристы смогут узнавать любую информацию об истории и порядках Новочеркасского храма. Также будут разработаны новые маршруты.

На сегодняшний день проводятся три экскурсии, где посетителям рассказывают об устройстве собора, кроме того, покажут его внутреннее убранство.

Напомним, что в конце февраля закончилась реализация проекта, направленного на оказание помощи слабослышащим и глухим людям под названием «Благодать». Проект был создан по инициативе митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в 2020 году. Его целью была поддержка людей с нарушениями слуха.

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