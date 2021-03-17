В штатном режиме заработали еще два отделения больницы №6

В Ростовской больнице в штатном режиме заработали еще два отделения
Фото: "КП" Архив
В донской столице заработали в штатном режиме еще два отделения больницы №6. Об этом сообщили на сайте медицинского учреждения.
Снова стали принимать больных терапевтическое и неврологическое отделения. Свою работу в привычном режиме они возобновили еще в понедельник. Стоит отметить, что корпус, в котором они находятся ранее был предназначен для провизорного госпиталя.
Больше года здесь принимали больных с пневмонией. Персонал занимался лечением пациентов в условиях «красной зоны». Медики могли находиться там только по несколько часов и работали посменно. В настоящее время в Ростове значительно уменьшилось число коронавирусных больных, об этом на днях сообщал главный санитарный врач региона. Это позволило возобновить работу отделений.
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