В штатном режиме заработали еще два отделения больницы №6

В Ростовской больнице в штатном режиме заработали еще два отделения Фото: "КП" Архив

В донской столице заработали в штатном режиме еще два отделения больницы №6. Об этом сообщили на сайте медицинского учреждения.

Снова стали принимать больных терапевтическое и неврологическое отделения. Свою работу в привычном режиме они возобновили еще в понедельник. Стоит отметить, что корпус, в котором они находятся ранее был предназначен для провизорного госпиталя.

Больше года здесь принимали больных с пневмонией. Персонал занимался лечением пациентов в условиях «красной зоны». Медики могли находиться там только по несколько часов и работали посменно. В настоящее время в Ростове значительно уменьшилось число коронавирусных больных, об этом на днях сообщал главный санитарный врач региона. Это позволило возобновить работу отделений.

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