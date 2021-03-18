Пробки в нескольких районах города. Фото: https://yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 18 марта: где затруднено движение. Рассказываем, какие участки города лучше объехать прямо сейчас.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Особенно сложная ситуация в Октябрьском районе. Прализован проезд на улице Дачной от Таганрогской до Вавилова. Пробка и на Вавилова - от улицы Тарновского-Терлецкого до Площади 2-й Пятилетки.

Стоит в пробке улица Доватора. Транспортный затор образовался от улицы Мадояна до Курской улицы.

Пробки в Железнодорожном районе. Проезд парализован на проспекте Стачки от улицы Кулагинна до проспекта Сиверса.

Есть пробка и на проспекте Нагибина. Затор раастянулся от Рубинового переулка до проспекта Ленина.

Затруднения зарегистррованы в Первомайском районе. Здесь многокилометровая пробка сковала улицу Вятскую - от Сальского переулка до улицы Щербакова.