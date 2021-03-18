Ростовчане смогут пожаловаться на качество воды на "горячую линию"

Ростовчане смогу пожаловаться на качество воды по "горячей линии" Фото: "КП" Архив

В донской столице заработала "горячая линия" для обращений граждан касательно состояния воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

- Для этого необходимо оставить заявку по телефону "горячей линии" 283-17-17, или в интернет-приемной на сайте vodokanalrnd.ru, - говорится в тексте сообщения.

Если вы хотите оставить жалобу, то вам необходимо будет указать проблему, адрес, номер телефона и свои личные данные. В водоканале отметили, что в настоящее время одинаковая вода подается во все части города, и если где-то она плохого качества, то решать проблему нужно локально.

Водоканал будет проводить проверку на границе раздела сетей снабжения холодной водой. Сотрудники напомнили, что внутридомовые сети находятся вне их юрисдикции, за них отвечает собственник - в частных домах и УК - в многоквартирных.

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Люди отказываются пользоваться такой водой.

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