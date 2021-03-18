Гонка автобусов обернулась аварией на проспекте Ленина

В Ростове столкнулись два автобуса. Фото: ""Регион 61 Фото: Соцсети

В донской столице очередная гонка общественного транспорта закончилась новой аварией.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, на проспекте Михаила Нагибина, почти на перекрестке с проспектом Ленина. Очевидцы рассказали о произошедшем в одном из городских пабликов в соцсети. По их словам, водители автобусов, номера которых остались неизвестными, пытались обогнать друг друга, чтобы забрать как можно больше пассажиров с остановки. Но такая гонка обернулась столкновением.

Автобусы заняли собой целых две полосы дороги, чем усложнили проезд другим участникам движения. Из-за этого на проспекте образовалась огромная пробка протяженностью в три километра. Скорость движения на этом участке составляла не более десяти километров в час.

Пока неизвестно были ли пострадавшие в аварии. Есть информация лишь о том, что оба транспортных средства получили механические повреждения.

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