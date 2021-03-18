Ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в третьей беременности

Анастасию Костенко заподозрили в третьей беременности. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
Фото: Соцсети
Супруг ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов поделился новым фото, после которого его подписчики решили, что Настя ждет третьего малыша, хотя в семье и так уже есть двое детей - сестры Милана и Ева.
В своем аккаунте в соцсети Инстаграм Дмитрий Тарасов поделился новым снимком, где запечатлен он с супругой, а в тексте под фото он прокомментировал ужесточение мер за пьяную езду и написал, что это правильно и своевременно.
Глядя на Анастасию, подписчики предположили, что девушка снова находится в положении. Как заявляла сама звездная пара, она будет рожать, пока не появится мальчик. Сейчас у пары две дочери.
«Опять что ли залетела? Держит курс на мальчика», - высказался один из комментаторов.
«Написанные вами посты нормальные, но когда вы разговариваете во время видео или подписываете какие-то фото, то создается впечатление, что вы неграмотный человек и за вас кто-то все это пишет», - высказался по поводу текста другой пользователь.
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