Современные цифровые технологии в нашей жизни

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В настоящее время Ростовская область активно развивается как цифровой регион. Для кого-то - это просто словосочетание. А что на самом деле скрывается за этим определением?

Сегодня, 18 марта с 10:00 до 11:00 пройдет онлайн-встреча на тему «Цифровизация городской среды: настоящее и будущее». Эксперты обсудят вопросы:

- Новые возможности для взаимодействия органов власти с населением.

- Цифровизация госуслуг на территории РО: цифры и факты.

- Как обеспечивается информационная безопасность?

Участники онлайн-встречи:

Полуянов Евгений Владимирович, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области

Мордасов Сергей Анатольевич, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»

Барков Алексей Игоревич, директор МегаФон по Ростовской области

Горбанов Николай Павлович, межрегиональный директор Юга (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар) АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/IVS27NyK4NQ

Подключайтесь к трансляции в 10:00.