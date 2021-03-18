Власти изменят правила застройки в центре Ростова из-за объектов культурного наследия

Власти Ростова примут решение о строительстве в центре города. Фото: Яндекс. Карты

В мэрии рассматривается вопрос границ объектов культурного наследия в донской столице. Власти вскоре планируют утвердить проект зоны охраны исторического центра Ростова. После этого решения все вопросы застройки в историческом центре будут стандартизированы и подкреплены документацией.

- Ранее были установлены границы городских объектов и разработан проект объединенной зоны охраны для территории в границах улиц Сиверса – Красноармейской – 33-й Линией – Береговой, - рассказывает заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова. - Весь центр города будет поделен на зоны, для которых установят строгие правила.

Так, в «сердце» Ростова – самой старой части города - запрещено строительство зданий выше восемнадцати метров. Во второй зоне уже встречается современная застройка, где разрешено возводить задания до двадцати четырех метров в высоту. Что касается третьей зоны, то она будет граничить с историческими объектами. На таких участках разрешено строить объекты до тридцати трех метров.

Сейчас в ростовской мэрии проходит этап правок и согласований проекта. Документ планируют утвердить в июле 2021 года.

Напомним, жители донской столицы раскритиковали власти за оранжевый цвет зданий в историческом центре города.

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