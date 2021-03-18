Донские гандболистки обыграли московский «Луч»

На поле ростовчанки оказались сильнее. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки сыграли на выезде в Москве. «Ростов-Дон» в очередном туре Суперлиги Париматч 2020/21 встретился с командой «Луч».

- В столицу ростовские гандболистки отправились в необычном составе – с привлечением сразу восьми гандболисток из молодежки, - рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

В первом тайме сначала удача была на стороне москвичек. Счет на табло открыл «Луч». После этого команда смогла удвоить преимущество. На 10-й минуте счет еще был равным, но затем ростовчанки вышли вперед – 7:8. Только к концу тайма дончанки создали отрыв в шесть мячей – 13:19.

Во второй части игры противники продолжали бороться за победу. В ростовской команде отличились гандболистки Таженова и Смирнова. «Ростов-Дон» победил в этой игре со счетом 30:36.

Известно, что 24 марта команда сыграет в Ижевске, а затем сразу поедет в Уфу, чтобы сыграть с клубом «Алиса».

Напомним, восемь донских гандболисток вызваны в сборную России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неспортивная кража: во Франции у российской гандболистки похитили чемодан с формой

Из-за этого спортсменка может пропустить важный матч Лиги чемпионов (напомним)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.