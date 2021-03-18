Число зараженных коронавирусом приближается к 78 тысячам

Врачи вылечили от коронавируса более 69 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 18 марта, в лабораториях донского региона за минувшие сутки выявили 240 новых случаев заражения COVID-19. Общее число людей с положительным тестом на коронавирус достигло 77 706 человек.

- Сейчас лечение в медицинских стационарах получают 1 644 пациента. Врачи приняли решение о подключении к аппаратам ИВЛ 138 человек, из которых в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, - рассказали в правительстве Ростовской области.

На Дону медики спасли жизни уже 69 187 человек, которые были заражены коронавирусом. Только за минувшие сутки вылечились еще 274 пациента.

Жителям Ростовской области советуют сделать прививку от коронавируса. Вакцины препаратом "Спутник V" сделали уже более 106 тысяч человек. На этой неделе на территорию региона доставят крупную партию вакцин.

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