COVID-19 унес жизни еще 28 жителей Ростовской области

Смертельно опасный вирус продолжает губить жизни людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за смертельно опасного коронавируса умерли уже 3357 человек. Только за минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще 28 пациентов. Об этом сообщает региональное правительство в четверг, 18 марта.

- Врачи не смогли спасти жизни 15 женщин и 13 мужчин. Все они были в возрасте от 60 до 90 лет. Пациенты имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и прочих систем, - рассказали в оперативном штабе по борьбе по противодействию коронавируса.

Донским медикам удалось вылечить вирус у 69187 пациентов. Часть из этих людей получали медицинскую помощь в стационарах, а другие соблюдали все предписание врачей и лечились дома. Этим пациентам бесплатно доставляли медикаменты прямо в квартиры.

Напомним, на территории региона общее число зараженных коронавирусом приближается к 78 тысячам.

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