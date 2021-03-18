Дончанка оплатила несуществующий кредит на строительство дома средствами маткапитала

Подозреваемая потратила деньги на личные нужды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волгодонске женщина провернула хитрую схему по обману Пенсионного фонда. Женщина предоставила в отделение информацию о том, что у нее есть банковский займ на строительство дома. По поддельным документам ей выплатили деньги. Но во время проверки махинация вскрылась.

- Дончанке перечислили средства материнского капитала. Деньги она потратила на другие цели по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь шла о 390 тысяч рублей.

Теперь предприимчивую жительницу Волгодонска будут судить за совершение мошенничества. Ее сообщники также предстанут перед судом. В их отношении создано отдельное уголовное дело.

Напомним, донской парламент продлил региональный маткапитал. Выплаты предназначены для многодетных семей.

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