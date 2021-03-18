"Ротор" будет жаловаться на судейство в матче с "Ростовом"

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Накануне, 17 марта, в Волгограде состоялся матч между местной командой "Ротор" и "Ростовом". Игра закончился уверенной победой гостей со счетом 0:4. Многие сошлись во мнении, что это была самая красивая и насыщенная встреча двух южных команд за последнее время.

Однако не всего прошло гладко, не обошлось и без скандалов. Вопросы к судье возникли по поводу забитого мяча в ворота хозяев. В конце первого тайма гости не без труда открыли счет в матче, но у арбитров возникли сомнения, что все было по правилам. На просмотре VAR действительно можно было разглядеть, что мяч попадает в руку защитника ростовчан Максима Осипенко, затем отскакивает и от удара Гиговича оказывается в воротах хозяев. Несмотря на явное нарушение, арбитр засчитал гол и продолжил игру.

На послематчевой пресс-конференции тренер "Ротора" предположил, что это произошло из-за того, что ранее ростовчане сами стали жертвами судейской ошибки.

- Не могу найти слов... Как бы мягче сказать без нормативной лексики, которая будет направлена в сторону судейства. Это неоднозначное решение, - отметил наставник волгоградцев Александр Хацкевич.

В социальных сетях донского клуба сообщили, что руководство "Ротора" будет подавать жалобу в экспертно-судейский комитет РФС. Отметим, что обслуживала встречу 23-го тура РПЛ бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко.

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