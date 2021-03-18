Водитель умер за рулем автомобиля на донской трассе по дороге в Москву

Специалистам предстоит установить причину смерти мужчины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла трагедия. 46-летний мужчина почувствовал себя плохо и умер прямо за рулем автомобиля «Мерседес». Об этом сообщает региональное УГИБДД в четверг, 18 марта.

- Биологическая смерть наступила во время движения. Машина неуправляемом состоянии вылетела на полосу встречного движения транспорта, предварительно врезавшись в ограждение, а после опрокинулась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время расследования стало известно, что мужчина направлялся в Москву. Но его планам не суждено было сбыться.

Сейчас в сторону Ростова движение автомобилей ведется только по одной полосе. На участке работают госавтоинспекторы. Они регулируют поток машин, чтобы предотвратить дальнейшие происшествия.

Напомним, во время аварии в центре города погиб 20-летний парень. Он ехал в машине вместе со своим другом.

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