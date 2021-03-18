Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 марта 2021: проезд парализован в центре города

Загруженность дорог в Ростове оценивается на шесть баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 марта 2021: насколько загружены дороги. «Комсомольская правда» выяснила, на каких улицах образовались пробки в донской столице.

Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», наиболее сложная ситуация зафиксирована в центре города. Водители стоят в пробке на кольце на пересечении улицы Текучева и проспекта Ворошиловского. Загружен и проспект Ворошиловский — от пересечения с улицей Большой Садовой до кольца на Текучева. Пробка на улице Красноармейской, от Кировского до Буденновского проспекта. Транспортный затор зарегистрирован на проспекте Михаила Нагибина — от улицы Нансена до Нариманова.

В Советском районе транспортный затор образовался на улице Доватора, от улицы Мадояна до Курской. В другом направлении движение парализовано на Зоологической — от улицы Офицерской до Курской.

В Октябрьском районе пробки традиционно образовались на Вавилова. Водителям сложно проехать от проспекта Королева до Площади 2-й Пятилетки.