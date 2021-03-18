В Северном микрорайоне Ростова вместо ливневок обустроят приподнятые переходы

Власти Ростова решат проблему отсутствия ливневок на Северном. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Власти Ростова решат проблему отсутствия ливневок на Северном тем, что временно установят здесь приподнятые пешеходные переходы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Переходы, которые должны будут спасти местных жителей от потопов во время ливней, разместят на улице Добровольского около домов № 32, 34, 34/1, 34/2 и на улице Королева около домов 11 и 11/1.

Приподнятые переходы на 15 сантиметров выше проезжей части. Обычно их размещают на автодорогах для того, чтобы водители снижали скорость и пропускали пешеходов. Также такие конструкции служат мостиком для пешеходов во время сильных дождей.

Несмотря на все плюсы таких переходов, у них есть и минусы. Устройство приподнятого перехода создает преграду для стока воды с прилегающих к проезжей части территорий.

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