После дождя дорога на улице Оганова превратилась в реку

Дорога оказалась вся в воде. Фото: стоп-кадр vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

Одна из улиц донской столицы превратились в реку в Октябрьском районе. Очевидцы отмечают, что затопленными оказалась около километра дорожного полотна. Видео с автомобильного регистратора появилось в социальных сетях.

- После дождя так происходит на протяжении десятилетий... Стабильность, - пожаловался автор ролика.

В течение всего дня в Ростове-на-Дону шел дождь. Осадки то затихали, то усиливались. Движение на некоторых участках оказалась затруднено из-за ливневых канализаций, которые зачастую не справлялись с обильным потоком воды.

Горожане оживленно обсуждали ливень в социальных сетях. Многие люди оказались недовольны последствиями непогоды и жаловались на заторы.

Напомним, на проспекте Ленина гонка автобусов обернулась аварией. Водители устроили их, чтобы забрать как можно больше пассажиров с остановки.

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