"Мисс Россия" показала длинные ноги и подняла вопросы о воспитании

Виктория Лопырева много времени уделяет воспитанию сына. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Очаровательная блондинка, обладательница титула «Мисс Россия» и мама маленького сынишки Виктория Лопырева отдыхает сейчас, судя по ее блогу в «Инстаграме», на берегу океана. Девушка выложила в своем паблике пост, на котом она запечатлена в шортах, подчеркивающих ее длинные ноги. На руках Виктория держит сына Марка–Лео. Ниже, под снимком, Виктория задала вопрос, касающийся детского воспитания.

Она говорит о том, что сейчас малыши едва ли не с пеленок умеют обращаться с гаджетами.

- Дети «на ты» с любой техникой и соцсетями. Они изучают все это интуитивно и даже пытаются монетизировать свое увлечение, снимая контент для соцсетей, собирая при этом миллионные охваты. В целом, мы вроде к этому уже привыкли и даже умиляемся, что дети так быстро все схватывают. Но самое интересное, что взрослые до сих пор не понимают, хорошо это все или плохо, - говорит Виктория.

По ее словам, с одной стороны, гаджеты отнимают живое общение. А с другой, в современном мире детям, конечно же, надо уметь владеть техникой.

- Я лично - за меру во всем. Нужно давать ребенку возможность проводить время с гаджетами, но и стараться увлечь его реальными вещами в реальном мире, - высказала свою позицию девушка.

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