Для создания вокруг Ростова зеленых поясов изменят Земельный кодекс

Предполагаемая площадь зеленой зоны составляет 9,5 тысячи гектаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовские парламентарии направят в Госдуму Российской Федерации предложение о внесении границ лесопарковых зон в Росреестр.

- Мы предлагаем Госдуме рассмотреть возможность внесения изменений в законодательные акты РФ, которые позволят завершить создание лесопарковых поясов беспрепятственным внесением сведений об их границах в ЕГРН, - заявил вице-спикер Заксобрания Вячеслав Василенко.

Сейчас закон не предусматривает возможность внесения в Росреестр сведений о зеленых поясах. В Земельном кодексе РФ определены зоны с особыми условиями использования территории, однако зеленые пояса к их числу не относятся.

Напомним, решение о создании лесопарковой зоны площадью 9,5 тысячи гектаров вокруг донской столицы было принято еще в декабре 2019 года. Тогда Министерство природы обратилось в филиал Кадастровой палаты, чтобы зафиксировать границы зеленого пояса в ЕГРН, но пришел отказ.

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