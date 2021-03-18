В Ростове в 2035 году появится метротрам

По ростовским улицам начнет ездить метротрам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице запланировали к 2035 году запустить по городу метротрам. Об этом сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов на заседании коллегии городской администрации.

Ермашов уверяет, что новый скоростной вид транспорта может ростовчанам передвигаться по городу с большим комфортом и более быстро. Кроме того, это могло бы помочь разгрузить другой общественный транспорт. За основу строительства будет взята уже существующая трамвайная сеть.

Также Христофор Ермашов заметил, что это не единственная идея, которую планируется в скором времени воплотить в жизнь. По его словам, городские власти будут усовершенствовать систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и оплаты проезда в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где на дорогах Ростова-на-Дону появились новые камеры: список мест.

Власти региона решили переставить комплексы фиксации нарушений.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.