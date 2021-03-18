Туристам предложат проехаться по Ростовской области в поезде-отеле

Туристов удивляют даже в поездах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристы, путешествующие по Дону, теперь смогут посетить самые знаковые объекты Ростовской области в формате «поезд – отель».

Это станет возможно благодаря заключенному на турвыставке МИТТ-2021 соглашению между Федеральной пассажирской компанией, Агентством по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области и «РЖД ТУР».

По словам директора Агентства Татьяны Горяйновой, туристов ждет знакомство с Ростовом – «городом со вкусом» и станицей Старочеркасской – первой столицей донского казачества и местом рождения великого атамана Матвея Платова.

Уже нескольких месяцев ведется работу с туроператорами по созданию новых турпродуктов на железнодорожном транспорте, среди которых - круизные маршруты и туры выходного дня.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что Таганрог может стать туристическим центром донского региона.

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