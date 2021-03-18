В Ростове бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки

В Ростове задержали подозреваемого в получении взятки бывшего сотрудника ДПС Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице в отношении бывшего сотрудника ГИБДД заведено уголовное дело.

Экс-полицейский обвиняется по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствию удалось выяснить, что правоохранитель, будучи при исполнении, с 2017 по 2019 год покрывал преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. За это он получал от одного из участников взятки. Путем банковских переводов на его банковскую карту за весь этот период поступило более полутора миллионов рублей.

В настоящее время он находится под стражей. А также уголовное дело по статье 159.5 УК РФ "Мошенничество" было заведено в отношении всей преступной группы.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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