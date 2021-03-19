В Таганроге иномарка влетела в маршрутку

Иномарка въехала в маршрутку в Таганроге. Фото: "ЧП Таганрог" Фото: Соцсети

В Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел ранним утром в четверг, 18 марта, в городе Таганроге на улице Лизы Чайкиной. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети, опубликовав фото последствий аварии. По снимку можно предположить, что маршрутка скорее всего остановилась на светофоре, пропуская пешеходов, а водитель белой иномарки, похоже очень спешил и не думал останавливаться. Но маршрутка все-таки смогла его заставить - легковушка на полной скорости влетела в заднюю часть общественного транспорта.

От сильного удара маршрутка дернулась вперед и встала прямо на "зебре", а сзади с полностью помятым капотом остановилась легковушка. О пострадавших в аварии очевидцы пока не сообщили. Известно лишь то, что обе машины в различной степени получили медицинские повреждения.

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Причем, такую возможность предоставили ранним утром.

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